Сборная России победила Корею благодаря двум автоголам

Сборная России в товарищеском матче обыграла участника ЧМ-2018 Корею со счетом 4:2. В первом тайме счет открыл Федор Смолов.
После перерыва защитник гостей Ким Чу Ен дважды за две минуты поразил ворота своей команды. На 83-й минуте Алексей Миранчук забил четвертый гол россиян. В концовке встречи корейцы смогли отыграть два мяча.
Во вторник, 10 октября, сборная России в Казани сыграет против Ирана. Начало встречи -в 19.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Корея.
Товарищеский матч
Голы: Смолов, 44 (1:0). Ким Чу Ен, 55 - в свои ворота (2:0). Ким Чу Ен, 57 - в свои ворота (3:0). Ал.Миранчук, 83 (4:0). Квон Кен Вон, 87 (4:1). Чи Дон Вон, 90+3 (4:2).
Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов (Мариу Фернандес, 64), Кузяев (Оздоев, 75), Ант.Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал.Миранчук, 74), Жирков (Рауш, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).
Корея: Ким Сын Гю, Чан Хен Су, Чон У Ен (Ки Сон Ен, 63), Ким Чу Ен, Квон Кен Вон, Хо Йон Чон, Ку Джа Чхоль (Пак Чон У, 70), Ким Ен Гвон (О Джэ Сок, 63), Квон Чхан Хун (Нам Тэ Хи, 79), Хван Ый Джо (Чи Дон Вон, 63), Сон Хын Мин (Хван Иль Су, 79).
Предупреждения: Кузяев, 8. Чон У Ен, 63. Смолов, 74.
Судья: Кошшои (Венгрия).
7 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 24183 зрителя.
Трансляция матча Россия – Корея
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 2:0 55' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/6Joq4WsnE4
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 3:0 57' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/sTlGw63cpP
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:0 83' Алексей Миранчук pic.twitter.com/TCdJsrDkdb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:1 87' Квон Кьюн Вон pic.twitter.com/EvHkPYz8ir
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:2 90+3' Чжи Дон Вон pic.twitter.com/P7LeJOkAWi
гаттузо туп
на_заборе-мелом///Ты если в футбике не рубишь,так и народ не смеши.Какие"лучшие в стране"?Так-то вся страна знает,что лучшие встране,это-Ленев,Мамана,иДриуссис с Дзюбой?И где они?Чет я их на поле не видел.p.s.чуть не забыл.И Леша с Васе,которые Березы,тоже лучшие.Но их тоже не было.(
19:17
Весёлый©
Фурс с нами, а значит, мы возьмём этот ЧМ!
19:17
марк де фоссен
"почитаешь вас всех,все такие умные,только вас на поле нет....а так играли лучшие в стране...как могли...." --- Какиелучшие,откуда? При нормальном тренере половина из этого состава на каникулах бы была.
19:17
100 грамм под огурчик
Лучшее дупло мира в воротах и дегенерат васин....что может быть прекраснее.
19:17
Dennis-Ber
Удивительный матч!!.. Сборная сыграла бестяще, даже не знаешь кого и выделить-то?.. Ну просто все были прекрасны!...... Что же до сборной Кореи - тут явно была установочка, вполне внятная - покажите этим парням превосходство и в технике, и в умении в касание пасовать, сделать понятным, что вы хозяева, а они на поле гости, НО - ни в коем случае не забивать первыми (в свои ворота можно), а главное - в ихний главный ДР нужно подарить хозяевам победу с разгромом. Не забивать при 2-0, можно забить один гол престижа при 3-0 (есть договорённость), ну и 2 тоже можно "престижных" при 4-0, но - не более того!!.. Корейцы (любые) - народ очень послушный и дисциплинированный. Ну а наша сборная (особенно планомерно набирающий реальный вес в килограммах тренер) - ни о чём вообще. И не надо мне приписывать нелюбовь к своим, я как раз всех этих парней вполне в клубах поддерживаю - и Кузяева, и Джикию, и Головина (увы, травма), и Миранчуков тоже, и пр... Но сейчас - то что я наконец увидел поле долгого перерыва - это не футбольная европейская сборная. имхо. Ощущение, что именно ТАКИМИ методами (как сегодняшняя договорённость с корейцами) и будет в основном осуществляться выход хоть куда-нибудь повыше в домашнем ЧМ. Так что те, кто пишет "Черчесову есть о чём задуматься" - явно ошибаются. Он в этой большой и позорной "игре" - явно не причём. имхо-2.
19:17
Весёлый©
Собаки, убирайтесь! (из меню)
19:16
lehanz
Не так много и нужно, чтобы в 2018 году стать чемпионом, надо всего лишь заплатить одному игроку из каждой команды, с которой будут играть, и те сами будут забивать себе голы :) Надо полагать, это была генеральная репетиция :)
19:16
Berkut-7
Да ничего не победила Россия ,а сыграла в ничью , 2 автогола за пару минут этого вообще такая сулчайность которая происходит раз в тысячу лет.....сборная Россия как была мусором, так и остается, я сборную не смотрю с 2012 года, только счет узнаю и краткое описание ибо тратить время на убожеских мажоров только конченынй человек будет, Кокорина после евро во Франции должны были навсегда убрать из сборной и это подписало в петиции МИЛЛИОН человек, но чиновникам плевать на людей они продолжат жить для себя...
19:15
spetrov
...Устроили атракцион невиданной щедрости и проходной двор в обороне в концовке - Акинфеев виноват. Маразматики.
19:15
Весёлый©
Поздравляю всех поваров с профессиональным праздником.
19:15
П_о_в_а_р
*КОСТАРИКАНЕЦ* Как можно было в такой светлый день мяча пропустить. Конифея на рею! -------------------- Сепаратюга конявая!!! пусть убирается!
19:14
Vorlod
Слава Ену !
19:14
марк де фоссен
Что делают в сборной Жирков и Самедов? Медаль "За былые заслуги" отрабатывают? Джикия,Миранчук и ,как не странно,Тарасов в порядке,хотя последний и медлительный,Денисов ,конечно,посильнее,но при Черчесове,судя по всему,не попадет в состав. Заболотный понимает,куда идти. Кокорин старается.Смолов вместо того,чтобы на поле доказать какой он крутой,ненужные понты гнет.В официальной игре две желтых карточки за сегодняшние маневры ему обеспечены бы были.
19:13
hant64
Лучшим в составе России был, несомненно, Ким Чу Ен. Срочно натурализовать и поменять ему амплуа, будет забивной нападающий, дополнительная конкуренция в линии нападения нашей сборной не помешает.
19:13
spetrov
Причем здесь Акинфеев? Совсем идиоты? Пересмотрите моменты.
19:12
на_заборе_мелом
почитаешь вас всех,все такие умные,только вас на поле нет....а так играли лучшие в стране...как могли....
19:12
fk-47
Актнфеев "Не надо жить прошлым" и.... "С завтрашнего дня, с завтрашнего дня"
19:09
Zedoeg
Мы забили сколько смогли, корейцы сколько захотели и куда захотели. У них стояла задача пропустить четыре и отыграться. Не хватило пять минут.
19:07
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Как можно было в такой светлый день мяча пропустить. Конифея на рею!
19:07
fk-47
Акинфеев "Не надо жить прошлым " и "Никогда не было и вот опять"?
19:07
xSive
Васин просто лапоть
19:05
гаттузо туп
Бу-га-га///Не в какой Ярославль Повар не поедет,ибо он наш тульский КБ брат!А ты конявый на вопрос то ответствуй:"Игорян,как же так?"(с)(Повар).Здорово!)
19:04
Mao11
Наши, когда нибудь, научаться не транжирить моменты и не обсираться в концовках?????????????????
19:04
Sergey_msk
Абсолютно Липовая и ненужная на данном этапе подготовки победа над командой, которая не только выше рейтингом, но и лучшая по игре практически во всех линиях. Я думаю именно такие сомнительные победы способны окончательно похоронить Черчесова тренера, мол я выставляю сомнительные составы с игроками не на своих позициях (например, Самедов в роли Комбарова, Антон Миранчук в качестве плеймейкера) и всё равно побеждаю... А с Черчесовым с его невероятным гонором такой расклад точно возможен! По линиям теперь всё ясно: 1. С нападающими определились 2. С вратарской позицией практически определились. 3. С защитниками наступила ясность, особенно при схеме 3:5:2 4. С полузащитой ещё думать и думать. Нужен игрок под нападающими, способный снабжать мячами Кокорина и Смолова. И ещё я не увидел в центре поля человека с креативным мышлением и хорошим первым пасом.
19:04
марк де фоссен
Игорян было поверил в то,что он великий ,но тут две оплеухи заставили его вернуться в реальность.Ну и,конечно,как всегда,порадовала защита.С какой легкостью нам оба раза забили,и это корейцы в товарняке. Жаль,что Акинфеев с перепугу потащил мяч,а так бы и третий был бы.Из Васина с Кудряшовым клоунов уже корейцы делают,не играет Береза,а так бы еще и третий к этим двоим бы прибавился))).
19:04
Алекс Ферги
Товарищи, ну сколько же можно клоуна Акинфеева держать в рамке?
19:03
dintos
Наши помастеровитее будут,но как только корейцы включали скорости-туши свет.И постоянные пасы назад.Надо штрафовать за это.Вперёд,только вперёд,и на максимальной скорости!Это единственный рецепт успешного выступления на ЧМ.
19:03
yadkar
Как комментатор не хвалил канифея, вот результат. Он не прыгает , а падает как мешок. Все беды сборпной из-за него.
19:03
serzheo
Как там у Д.Артаньяна было? "Нас всего трое, один из которых ранен, в придачу неопытный юноша, а скажут... скажут, что нас было четверо" Именно такое впечатление оставила победа нашей сборной.
19:03
rams
В общем....., в официальном матче,да где нибудь на нейтральном для обоих поле...,они нас сделают на раз-два...!!! Очень заметно,что у них команда,а у нас набор игроков...и скорость,скорость и мышление мгновенное у них выше...
19:03