Сборная России победила Корею благодаря двум автоголам

Сборная России в товарищеском матче обыграла участника ЧМ-2018 Корею со счетом 4:2. В первом тайме счет открыл Федор Смолов.

После перерыва защитник гостей Ким Чу Ен дважды за две минуты поразил ворота своей команды. На 83-й минуте Алексей Миранчук забил четвертый гол россиян. В концовке встречи корейцы смогли отыграть два мяча.

Во вторник, 10 октября, сборная России в Казани сыграет против Ирана. Начало встречи -в 19.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Корея.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Корея – 4:2 (1:0)

Голы: Смолов, 44 (1:0). Ким Чу Ен, 55 - в свои ворота (2:0). Ким Чу Ен, 57 - в свои ворота (3:0). Ал.Миранчук, 83 (4:0). Квон Кен Вон, 87 (4:1). Чи Дон Вон, 90+3 (4:2).

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов (Мариу Фернандес, 64), Кузяев (Оздоев, 75), Ант.Миранчук (Тарасов, 46), Ерохин (Ал.Миранчук, 74), Жирков (Рауш, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 80).

Корея: Ким Сын Гю, Чан Хен Су, Чон У Ен (Ки Сон Ен, 63), Ким Чу Ен, Квон Кен Вон, Хо Йон Чон, Ку Джа Чхоль (Пак Чон У, 70), Ким Ен Гвон (О Джэ Сок, 63), Квон Чхан Хун (Нам Тэ Хи, 79), Хван Ый Джо (Чи Дон Вон, 63), Сон Хын Мин (Хван Иль Су, 79).

Предупреждения: Кузяев, 8. Чон У Ен, 63. Смолов, 74.

Судья: Кошшои (Венгрия).

7 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 24183 зрителя.

Трансляция матча Россия – Корея​