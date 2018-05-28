Сборная Нигерии сыграла вничью с ДР Конго, корейцы обыграли Гондурас

Сегодня, 28 мая, проходят товарищеские матчи с участием национальных команд. Сборная Нигерии, которая выступит в групповом турнире ЧМ-2018, сыграла вничью с ДР Конго со счетом 1:1. В составе нигерийцев отличился Уильям Трост-Эконг на 15-й минуте.



Команда Кореи, еще один участник ЧМ-2018, обыграла команду Гондураса - 2:0. В составе победителей голы забили Сон Хын Мин (60-я минута) и Мун Сон Мин (72).

В еще одном матче сборные Боснии и Герцеговины и Черногории сыграли вничью - 0:0.



Напомним, что нигерийцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с командами Аргентины, Исландии и Хорватии. Корейцы выступят в квартете со сборными Германии, Мексики и Швеции.

Сборные. Товаришеские матчи

Нигерия - ДР Конго - 1:1 (1:0)

Голы: Трост-Эконг, 15 (1:0). Маланго, 79 - с пенальти (1:1).

Нигерия: Узохо, Эчиеджиле (Эйна, 46), Балогун (Омеруо, 66), Трост-Эконг, Эбуэхи (Шеху, 76), Оби (Агу, 46), Онази, Этебо, Ихеаначо (Ивоби, 46), Локоса (Муса, 73), Сими.

Предупреждение: Эчиеджиле, 21.



Корея - Гондурас - 2:0 (0:0)



Голы: Сон Хын Мин, 60 (1:0). Мун Сон Мин, 72 (2:0).



Корея: Чо Хен У, Ким Ен Гвон, Ко Е Хан (Ли Ен, 77), Чон Сын Хен (О Бан Сок, 71), Хон Чхоль (Ким Мин У, 56), Ли Чхон Ен (Мун Сон Мин, 56), Чон У Ен, Чу Се Джон, Ли Сын У (Пак Чу Хо, 85), Сон Хын Мин (Ким Син Ук, 78), Хван Хи Чхан.





Босния и Герцеговина - Черногория - 0:0



Босния и Герцеговина: Шехич, Спахич (Бичакчич, 17), Враньеш, Настич (Шуньич, 77), Тодорович, Мисимович (Сарич, 17), Пьянич, Вишча (Дульевич, 61), Цимирот, Ибишевич (Кодро, 17), Джеко.



Черногория: Петкович, Томашевич, Симич, Вешович, Марушич, Стойкович (Больевич, 75), Косович (Лончар, 63), Миркович (Хочко, 86), Янкович (Каевич, 80), Бечирай (Джорджевич, 80), Мугоша (Йовович, 73).



Предупреждения: Янкович, 45+2. Вишча, 52.

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