Сборная Крыма может сыграть с Сирией

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал, что на полуострове ожидают визит комиссии УЕФА по окончании чемпионата мира-2018. Также он отметил, что сборная Крыма, скорее всего, проведет следующий товарищеский матч с сирийцами.

– Когда в Крым приедет комиссия УЕФА по оценке инфраструктуры?

– Мы все понимаем, что сейчас все думают о чемпионате мира по футболу. И все планы УЕФА и ФИФА связаны с Россией, проходят тестовые мероприятия. Мы договорились, что комиссия приедет после чемпионата мира. Думаю, что в августе, ближе к сентябрю.

– Когда пройдет следующий матч сборной Крыма?

– Мы также планируем сыграть после чемпионата мира. У нас были приглашения от непризнанных республик, но совсем недавно пришло предложение от Сирийской футбольной ассоциации, устная договоренность есть. (Гоша ЧЕРНОВ)