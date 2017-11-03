Сборная Испании объявила окончательный состав на матч с Россией

Стал известен окончательный состав сборной Испании на товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией. Встреча с россиянами пройдет 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".

До этого подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Аргентиной. Этот матч пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники", начало игры - в 16.00 по московскому времени.

OFICIAL | Lista de la @SeFutbol para los amistosos ante Costa Rica y Rusia / Spain's call up#SEFlive pic.twitter.com/ENlk6JJ2mv – Selección Española (@SeFutbol) 3 ноября 2017 г.

Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова