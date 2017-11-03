14:40 | Футбол — Товарищеские матчи

Сборная Испании объявила окончательный состав на матч с Россией


Стал известен окончательный состав сборной Испании на товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией. Встреча с россиянами пройдет 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". 

До этого подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Аргентиной. Этот матч пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники", начало игры - в 16.00 по московскому времени. 

Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова

 

Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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