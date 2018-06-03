Сборная Ирландии обыграла команду США благодаря голу Джада на 90-й минуте

В Дублине завершился товарищеский матч между сборными Ирландии и США. Американцы открыли счет в добавленное время первого тайма, но во втором тайме хозяева сначала выровняли положение, а на 90-й минуте Алан Джадж забил решающий гол – 2:1 в пользу ирландцев.

Ирландия - США - 2:1 (0:1)

Голы: Вуд, 45+1 (0:1). Берк, 57 (1:1). Джадж, 90 (2:1).

Ирландия: Дойл, О`Ши (Лениган, 35), Коулман, Даффи (Стивенс, 77), Лонг, Макклин, Хендрик (Артер, 83), О`Дауда (Джадж, 89), Райс, Уолтерс, Берк (Хорган, 58).

США: Хамид, Йедлин (Мур, 70), Картер-Викерс (Паркер, 61), Миязга, Вильяфанья, Маккенни (Корона, 81), Адамс, Трапп, Вуд (Сарджент, 76), Рубин (Де ла Торре, 77), Веа.

Предупреждения: Картер-Викерс, 30. Адамс, 49. Корона, 88.

Судья: Даллас (Шотландия).

02 июня. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".