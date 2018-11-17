05:19 | Футбол — Товарищеские матчи

Сборная Чили проиграла Коста-Рике, Санчес не реализовал пенальти

Обсудить
0

Сборная Чили проиграла Коста-Рике в товарищеском матче. Чилийцы могли вырвать ничью, но нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес не реализовал пенальти.

Товарищеский матч

Чили - Коста-Рика - 2:3 (0:1)

Голы: Уостон, 36 (0:1). Уостон, 59 (0:2). Матаррита, 64 (0:3). Вегас, 70 (1:3). Санчес, 90 (2:3). 

Нереализованный пенальти: Санчес, 82 (вратарь).

Чили: Эррера, Вегас (Боладос, 75), Исла (Сагаль, 75), Марипан, Медель, Роко (Рейес, 39), Видаль, Пульгар, Паредес (Кастильо, 65), Санчес, Фернандес (Опасо, 46).

Коста-Рика: Альварадо, Матаррита (Мора, 83), Гонсалес, Кальво, Смит (Салинас, 88), Уостон, Крус (Флорес, 84), Борхес, Руис (Куберо, 70), Кэмпбелл (Леаль, 83), Макдональд (Джордж, 76).

Предупреждения: Исла, 52. Гонсалес, 61. Уостон, 81. Медель, 85. Рейес, 88. Марипан, 90+5. 

Судья: Дельфино (Аргентина).

17 ноября. Ранкагуа. Стадион "Эль Теньенте".

Чили - Коста-Рика
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...