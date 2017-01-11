Сборная Чили обыграла Хорватию и в финале турнира в Китае встретится с Исландией

Сборная Чили победила Хорватию в полуфинале China Cup. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти хорваты не смогли реализовать два удара. В их составе на поле вышел бывший футболист "Спартака" Филип Озобич из "Габалы".

Таким образом, Чили в финале встретится с Исландией, обыгравшей накануне Китай (2:0), а Хорватия сыграет с китайцами в матче за третье место. Отметим, что в турнире участвуют команды в неоптимальных составах.

China Cup

Полуфинал

Чили - Хорватия - 1:1 (1:0, 0:1). Пенальти - 4:1

Голы: Пинарес, 18 (1:0). Андрияшевич, 76 (1:1).