Сборная Чили обыграла Гондурас, Санчес опять не реализовал пенальти

Сборная Чили переиграла Гондурас в товарищеском матче. Дублем в составе чилийцев отметился полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль.

Нападющий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес опять не реализовал пенальти. Ранее он не забил с одиннадцатиметровой отметки в матче с Коста-Рикой несколько дней назад.

Товарищеский матч

Сборные

Чили – Гондурас – 4:1 (2:1)

Голы: Видаль, 8 (1:0). Видаль, 35 – с пенальти (2:0). Лопес, 40 (2:1). Санчес, 61 (3:1). Кастильо, 84 – с пенальти (4:1).

Нереализованный пенальти: Санчес, 61 (вратарь).

Чили: Кортес, Исла (Пинарес, 89), Медель (Кушчевич, 90+2), Марипан, Видаль (Вальдес, 58), Босежур (Опасо, 46), Эрнандес (Пульгар, 80), Рейес, Санчес, Кастильо (Паредес, 85), Сагаль.

Предупреждения: Босежур, 11. Киото, 27. Марипан, 50. Мехия, 73.

Судья: Эспиноса (Уругвай).

21 ноября. Темуко. Стадион "Municipal Bicentenario German Becker".

Сборная Чили проиграла Коста-Рике, Санчес не реализовал пенальти