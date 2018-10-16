Сборная Бразилии вырвала победу у Аргентины, Паредес отыграл 90 минут

Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла национальную команду Аргентины в товарищеском матче (1:0). Единственный гол на 90+3-й минуте забил защитник Миранда.

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес отыграл 90 минут в составе аргентинской сборной.

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Бразилия - Аргентина - 1:0 (0:0)

Гол: Миранда, 90+3.

Бразилия: Алиссон, Данилу (Фабинью, 53), Маркиньюс, Миранда, Филипе Луис, Каземиру, Артур, Коутинью, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 65), Роберту Фирмину, Неймар.

Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццела, Тальяфико (Акунья, 82), Батталья, Паредес, Ло Сельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67).

Предупреждения: Паредес, 18. Корреа, 62. Ло Сельсо, 64. Неймар, 66. Саравия, 69. Миранда, 71. Батталья, 84.

Судья: Брих (Германия).

16 октября. Джедда. Стадион "King Abdullah Sports City".

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