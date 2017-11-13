Сборная Аргентины вылетела в Краснодар

Делегация сборной Аргентины покинула Москву и отправилась в Краснодар, где 14 ноября проведет товарищеский матч против Нигерии. В столицу России аргентинцы прилетели в прошлый понедельник для подготовки к контрольному матчу против российской сборной. Встреча, прошедшая 11 ноября, завершилась победой "альбиселесте" – 1:0.

Матч Аргентина – Нигерия начнется завтра в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.