Сборная Аргентины U21 вдевятером обыграла "Краснодар-2"

"Краснодар-2" проиграл молодежной сборной Аргентины со счетом 0:1 в товарищеском матче. Единственный гол на 29-й минуте забил Томас Чанкалай. Он же был удален на 74-й минуте за вторую желтую карточку. Его партнер по команде Гонсало Марони также был удален за прямую красную карточку на 63-й минуте.

Встреча прошла на стадионе академии "быков".

Сегодня основной состав аргентинцев сыграет против Нигерии на стадионе "Краснодара" в товарищеском матче. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Товарищеский матч

"Краснодар-2" - Аргентина U21 - 0:1 (0:1)

Гол: Чанкалай, 29 (0:1).

Удаления: - - Марони (63), Чанкалай (74).