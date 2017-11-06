Сборная Аргентины будет тренироваться вместе с юниорами

Вместе с национальной командой Аргентины в Москву перед контрольным матчем с Россией приехали около 15 футболистов юниорской сборной этой страны. У Аргентины-U-20 не запланировано никаких игр, вызванные юниоры будут участвовать в тренировочном процессе. Именно они провели в понедельник утром занятие на базе "Спартака" в Тушине.

Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушине на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.

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