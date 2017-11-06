13:25 | Футбол — Товарищеские матчи

Сборная Аргентины будет тренироваться вместе с юниорами

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Вместе с национальной командой Аргентины в Москву перед контрольным матчем с Россией приехали около 15 футболистов юниорской сборной этой страны. У Аргентины-U-20 не запланировано никаких игр, вызванные юниоры будут участвовать в тренировочном процессе. Именно они провели в понедельник утром занятие на базе "Спартака" в Тушине.

Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушине на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.

Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Давай ещё всю Аргентину кормить начнём?! Все вопросы по жрачке и проживанию - к бомжам! Пусть сами своих Паредесов кормят.

14:51

Спартач и че?

Лёня тебе привезли все что надо подписывай...

13:45

SPARTAK***1964

Платим за U-20 мильёны...бред полный.

13:38