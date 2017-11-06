Сборная Аргентины будет тренироваться вместе с юниорами

Вместе с национальной командой Аргентины в Москву перед контрольным матчем с Россией приехали около 15 футболистов юниорской сборной этой страны. У Аргентины-U-20 не запланировано никаких игр, вызванные юниоры будут участвовать в тренировочном процессе. Именно они провели в понедельник утром занятие на базе "Спартака" в Тушине.
Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушине на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.
Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве
Ребята вернулись с тренировки. Выглядят молодо pic.twitter.com/0KLugHBagu– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 6 ноября 2017 г.
баламошка
Давай ещё всю Аргентину кормить начнём?! Все вопросы по жрачке и проживанию - к бомжам! Пусть сами своих Паредесов кормят.
14:51
Спартач и че?
Лёня тебе привезли все что надо подписывай...
13:45
SPARTAK***1964
Платим за U-20 мильёны...бред полный.
13:38