Саид Эззатоллахи: "В составе России отмечу Головина"

Полузащитник сборной Ирана и "Амкара" Саид Эззатоллахи перед товарищеским матчем с национальной командой России отметил, что в российской сборной много молодых футболистов. По мнению 21-летнего иранца, стоит отметить игру Александра Головина.

- В российской сборной много молодых футболистов, - приводит UEFA.com слова Эзатолахи. - Прежде всего отмечу полузащитника, который играет в ЦСКА под 17-м номером (Головина). Помню также Дзюбу и тех, с кем выступал за "Ростов": Полоза, Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере. Черчесов - хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая "Амкар". Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира.

Александр Головин: "Хочу уехать следующим летом. Англия на уме"