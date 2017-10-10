Саид Эзатолахи: "Противостояние с Россией будет жарким"

Полузащитник сборной Ирана и "Амкара" Саид Эзатолахи перед товарищеским матчем с национальной командой России отметил, что российская сборная переживает смену поколений. По мнению 21-летнего иранца, предстоит жаркий поединок.

- Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России, - приводит UEFA.com слова Эзатолахи. - Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.