Румыния победила Чили в Австрии

Сборная Румынии победила Чили в товарищеском матче. Игра состоялась в австрийском Граце. Обе команды не пробились в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Румыния - Чили - 3:2 (1:1)

Голы: Станчу, 13 (1:0). Марипан, 32 (1:1). Рейес, 52 (1:2). Дяк, 66 (2:2). Будеску, 84 (3:2).

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Тошка, Бензар, Неделчару (Бэлаша, 60), Грозав (Дяк, 53), Станчу, Неделку (Бэлуцэ, 71), Чикылдэу (Будеску, 66), Цукудян (Пушкаш, 74), Ротариу (Кипчу, 53).

Чили: Кольяо, Медель (Мора, 73), Лихновски, Диас (Бисама, 77), Марипан, Вегас (Альборнос, 46), Рейес, Вальдес (Мартинес, 85), Кастильо, Сагаль, Родригес (Энрикес, 41).

Предупреждения: Сэпунару, 33. Неделку, 48. Энрикес, 49. Бензар, 90.

Удаление: Кастильо, 30.

Судья: ЕГЕР (Австрия).

31 мая. Грац. Стадион "Sportzentrum Graz-Weinzodl (Ballsportcenter)".