Румыния обыграла Финляндию

Сборная Румынии обыграла Финляндию в товарищеском матче - 2:0. По голу в этой игре забили Маня и Дяк.

Товарищеский матч

Румыния - Финляндия - 2:0 (1:0)

Голы: Маня, 37 (1:0). Дяк, 61 (2:0).

Румыния: Тэтэрушану (Лобонц, 87), Сэпунару (Тошка, 56), Маня, Бэлаша, Дяк (Ман, 64), Будеску (Кипчу, 57), Антон, Митрицэ (Грозав, 80), Банку, Стоян, Бэлуцэ (Пушкаш, 62).

Финляндия: Градецки, Лам (Камара, 58), Вяйсянен, Тойвомяки, Спарв, Тойвио, Лод, Пиринен (Уронен, 63), Тэйлор (Вяйрюнен, 76), Скрабб (Сойри, 57), Садик (Карьялайнен, 63).

Предупреждения: Антон, 78. Тэтэрушану, 78. Бэлаша, 79. Сойри, 82.

Судья: Харви (Ирландия).

5 июня. Плоешти. Стадион "Ilie Oana".