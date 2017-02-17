"Рубин" на сборе в Аликанте сыграет с корейским и норвежскими клубами

"Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на сборе в Аликанте. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 20 февраля в 18.00 по московскому времени состоится игра с "Соннамом", 21 февраля в 20.00 будет сыгран поединок с "Сарпсборгом", 23 февраля в 16.00 - с "Мьондаленом", а 24 февраля в 13.00 - со "Стартом". Первый соперник "Рубина" является представителем Кореи, а остальные - Норвегии.