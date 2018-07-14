"Рубин и "Ростов" проиграли свои товарищеские матчи

"Рубин" со счетом 0:1 проиграл хорватскому "Хайдуку" на сборе в Австрии. "Ростов" со счетом 1:2 также в Австрии уступил чешской "Славии" (1:2).



В первом туре чемпионата России-2018/19 "Рубин" сыграет с "Краснодаром" 29 июля, "Ростов" днем ранее встретится с "Ахматом".



Товарищеские матчи



"Ростов" - "Славия Пр" - 1:2 (0:1)



Голы: Стох, 34 (0:1). Тецл, 51 (0:2). Шомуродов, 76 (1:2).



"Ростов": Песьяков, Макеев (Логашов, 63), Паршивлюк (Плиев, 63), Вилюш (Ингасон, 63), Хаджикадунич (Мирзов, 63), Гацкан (Гулиев, 63), Калачев (Зуев, 63), Ионов (Скопинцев, 63), Щадин (Маер, 63), Салетрос (Трошечкин, 63), Шомуродов.



"Хайдук С" - "Рубин" - 1:0 (0:0)



Гол: Делич, 62 (1:0).



"Рубин": Джанаев (И.Коновалов, 46), Чико (Камболов, 46), Чистяков (Сорокин, 46), Уремович (Гиниятуллин, 46), Байрамян (Махатадзе, 46), Могилевец (Шарафеев, 46), Казанский (Мухаметзянов, 46), Шекари (Базаев, 46. Яковлев, 72), И.Коновалов (Гилязутдинов, 46), Бухаров (Игрок на просмотре, 46), Голдобин (Игрок на просмотре, 46).