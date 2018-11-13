Ройс пропустил тренировку сборной Германии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс пропустил тренировку национальной команды во вторник, информирует пресс-служба немецкой федерации.

Игрок не тренировался из-за ушиба ноги. Всего в тренировочном занятии приняли участие 20 футболистов.

Бундестим проведет товарищеский матч со сборной России 15-го ноября, а затем 19-го ноября в рамках Лиги наций встретится со сборной Голландии .

Напомним, что сборная Германии также может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.