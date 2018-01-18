"Ростов" сыграл вничью с "Политехникой" в первом матче Карпина

"Ростов" сыграл вничью с румынским клубом "Политехника Яссы" (1:1) в товарищеском матче. Отметим, что эта встреча стала первой для команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Единственный мяч в составе российского клуба забил нападающий Дмитрий Соловьев.

Товарищеский матч

"Ростов" – СКМ "Политехника Яссы" – 1:1 (1:0)

Голы: Соловьев, 39 (0:1). Захария, 54 (1:1).

"Ростов": Абаев (Песьяков, 45), Макеев (Ингасон, 45), Гацкан (Плиев, 45), Байрамян (Сухомлинов, 45), Думбья (Калачев, 45), Вебер (Ионов, 45), Гулиев (Киреев, 45), Скопинцев (Чуперка, 45), Сигурдарсон (Зуев, 45), Шомуродов (Маер, 45), Соловьев (Дядюн, 45).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).