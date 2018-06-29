"Ростов" обыграл "Партизан", одержав первую победу в сезоне

"Ростов" одержал первую победу в сезоне. В контрольном матче, состоявшемся в Австрии, был обыгран "Партизан".

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

"Ростов" (Россия) - "Партизан" (Сербия) - 2:0 (2:0)

Голы: Мирзов, 20 (1:0). Калачев, 21 (2:0).

"Ростов": Абаев (Песьяков, 46), Макеев (Паршивлюк, 46), Логашов (Плиев, 46), Вилюш (Бобен, 46), Шанбиев (Ионов, 46), Гацкан (Щадин, 46), Калачев (Гулиев, 46), Скопинцев (Зуев, 46), Салетрос (Маер, 46), Мирзов (Сапета, 46), Панюков (Шомуродов, 46).

Предупреждения: Гацкан, 10. Плиев, 50.

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