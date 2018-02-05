"Ростов" и "Будучность" голов друг другу не забили

"Ростов" сыграл вничью с "Будучностью" в товарищеском матче - 0:0. Отметим, что ростовчане сейчас проводят сбор в Турции, команда будет заниматься до 9 февраля.

Товарищеский матч

"Ростов" - "Будучность" - 0:0

"Ростов": Абаев (Гошев, 62), Паршивлюк (Калачев, 62), Сигурдссон (Плиев, 46), Ингасон, Вилюш, Гацкан (Маер, 62), Ионов (Игрок на просмотре, 68), Могилевец (Макеев, 46), Чуперка (Дядюн, 62), Скопинцев (Вебер, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 62).