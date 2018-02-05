"Ростов" и "Будучность" голов друг другу не забили

"Ростов" сыграл вничью с "Будучностью" в товарищеском матче - 0:0. Отметим, что ростовчане сейчас проводят сбор в Турции, команда будет заниматься до 9 февраля.
Товарищеский матч
"Ростов" - "Будучность" - 0:0
"Ростов": Абаев (Гошев, 62), Паршивлюк (Калачев, 62), Сигурдссон (Плиев, 46), Ингасон, Вилюш, Гацкан (Маер, 62), Ионов (Игрок на просмотре, 68), Могилевец (Макеев, 46), Чуперка (Дядюн, 62), Скопинцев (Вебер, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 62).
Хома Сапиенс
Слуцкий довольно потёр руки
22:01
shpasic
Король Ноль-Ноль!!!
21:10
Lars Berger
Похоже, Валера выстраивает супероборону. Как в "Армавире"...
19:35
Владимир 3107
Рановато пока выпускать Сигударссона в стартовом составе "Ростова", он пока не адаптировался в команде. Моменты забить гол у Бьёрна были, но он не смог их реализовать. А Шомуродова что-то с психикой, в 100% голевых ситуациях узбек откровенно мажет мимо ворот.
19:11