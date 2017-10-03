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18:27 | Футбол — Товарищеские матчи

Россия в конце ноября может сыграть с Испанией в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сборная России в конце ноября может сыграть товарищеский матч с командой Испании на стадионе "Спартака", сообщает "Р-Спорт". Чиновник пояснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сборная Испании за два тура до конца лидирует в группе G европейской квалификации чемпионата мира-2018, опережая на три очка команду Италии. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на турнир в России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171003/1126676298.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

в конце ноября уже можно со сборной Каталонии сыграть будет.

18:31