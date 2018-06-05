Россия - Турция: Игнашевич и Кутепов - в защите, Смолов - в атаке

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против команды Турции. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.

Напомним, Игра с Турцией станет последней для сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Трансляция матча Россия - Турция

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