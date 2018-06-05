Россия - Турция: гости объявили стартовый состав

Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч против России. Данная игра станет последней для команды Станислава Черчесова перед чемпионатом мира-2018.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кахведжи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча - 5 июня 2018 в 19.00 /

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