Россия - Турция: гости объявили стартовый состав

Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч против России. Данная игра станет последней для команды Станислава Черчесова перед чемпионатом мира-2018.
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сеюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кахведжи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.
Россия – Турция: онлайн-трансляция матча - 5 июня 2018 в 19.00 /
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