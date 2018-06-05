Россия - Турция: Джикия подвел итоги первого тайма

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подвел итог первого тайма товарищеского матча сборных России и Турции. Единственный гол во встрече на 36-й минуте забил Александр Самедов.



- Хорошую атаку провели, когда забили. Смолов отобрал мяч, отдал Дзагоеву, тот дальше на Самедова, который и отличился, - сказал Джикия в эфире "Первого канала". - Вообще мы очень хорошо проводим отбор и прессинг в средней зоне, удается быстро уходить вперед.

Кутепов и Игнашевич надежно играют в центре бороны. Нет проблемы, в том что играем в два центральных защитника. Сергей - профессионал, который играет и в двух центральных и в трех. Кутепов в клубе также играет в два защитника.



Головин является лидером и клуба и сборной, то что сегодня он играет чуть левее - это, как мне кажется, его преимущество. Он может больше смотреть вперед. Это такая тренерская задумка.

Трансляция матча Россия - Турция