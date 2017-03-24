Россия проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре

Сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила Кот-д'Ивуару (0:2). Голами в составе гостей отметились Жонатан Коджья и Вильфрид Заа.
Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова это третье поражение в шести играх. 28 марта в Сочи россияне сыграют против Бельгии.
Отметим, что по ходу встречи болельщики несколько раз свистели в адрес россиян, скандировали "где футбол?", а также "молодцы" в адрес ивуарийцев.
Товарищеский матч
РОССИЯ – Кот-д'Ивуар – 0:2 (0:1)
Голы: Коджья, 30 (0:1). Заа, 70 (0:2).
Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 78), Ерохин, Жирков (Комбаров, 71), Бухаров (Канунников, 75), Полоз (Миранчук, 80).
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Дели, Байи, Багайоко, Канон, Дукуре, Дье, Кессье, Сьо, Коджья (Пепе, 89), Заа.
Предупреждения: Дье, 38. Кудряшов, 61. Байи, 84.
Судьи: ХАЦЕГАН, Георге, Совре (все Румыния).
24 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар
GIF-Г⚽Л! @FIFCI_tweet– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 марта 2017 г.
Контрольный матч. Россия - Кот-д'Ивуар 0:1 30' Джонатан
Коджиа @J_Kodjia (клуб @AVFCOfficial) pic.twitter.com/GT6Fet3OFz
GIF-Г⚽Л! @FIFCI_tweet– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 марта 2017 г.
Контрольный матч. Россия - Кот-д'Ивуар 0:1 30' Джонатан
Коджиа @J_Kodjia (клуб @AVFCOfficial) pic.twitter.com/GT6Fet3OFz
ДжЫмкО
На самом деле не все так страшно. Сейчас какой возраст должен быть у основных игроков? 25-27 лет, то есть люди рожденные в 1990-1993 годах, блин народ вспомните, что тогда в стране творилось! а кто по юности вспомнить не может, загуглите. А подросли эти немногочисленные дети к началу-середине нулевых, когда клубы оптом мукунков всяких закупали... Все будет, лет через несколько
21:39
Dolphin75
Порядочные люди после такого пишут заявление по собственному желанию. Саламычу лучше своими кривыми ногами уйти, вынесут же с позором скоро.
21:39
Logva
Упёртый русский-и где играла твоя сборная 90-х???
21:39
sb1006
Самая большая лажа нашего футбола - это сборная. И большой привет Головину, который со товарищами собрался обыгрывать любую сборную. Хотя, если на поле выйдет сборная по художественной гимнастике, то может быть (девочки, без обид).
21:38
serzheo
Двум богам служить нельзя. Нельзя тащить Ленивого Коку и развивать Шейдаева одновременно...
21:38
Taiga42
Нубяшка как ты догадался?
21:37
fedland
Русские футболисты-миллионеры, если вы мужики, возьмите каждый на содержание по 300 стариков и старух, и платите им из своих зарплат пенсию по 100 тысяч рублей в месяц. Если у вас есть хотя бы капля совести... Матч не смотрел, не такой наивный и доверчивый как многие болельщики верящие каждый год в чудо...
21:37
FANAT15
Новая Зеландия выиграет через пару месяцев. Можно не сомневаться!!!
21:37
любфут
Две команды в принципе одного уровня, только у нас лучше чуть тактически игроки подготовлены, а у них все же техника по лучше, хотя тоже дворовая команда. Хваленному Кутепову еще рановато в состав, Жирков и Самедов не хватает силенок, такая позиция не для ветеранов. Центр я что-то не заметил, Ерохин - вроде не плох, Бухаров по крайней мере сыграл не хуже Дзюбы, все же бегает, а не стоит как столб. А вообще пока все тоскливо.
21:36
Нубяшка
СУхарику надо уходить из сборной пока там черчесов
21:36
Монте-Кристо(Мститель) .
Упёртый русский ............. Ну не смеши. Гинер, Федун, Миллер-просто часть системы. А система прогнила насквозь. И это не только футбол. Вся вертикаль - коррупционный вертеп с клептоманом и придурком во главе. Надо всю систему менять. Но заменить ее невозможно. Думаю, что Эрефию уже ничего не спасет.
21:36
lihddt
Курбанофилы набежали
21:36
Нубяшка
Taiga42 клуб и сборная разные вещи
21:35
serzheo
Это итог работы блатной ДЮСШ. И больше ничего.
21:35
Нубяшка
"ХОТИМ НОВУЮ СБОРНУЮ" " ЧЕРЧЕСОВ ВСЕХ СПАСЕТ" " Будет нормальная сборная"
21:35
сабзеро
igorvasilevich Конифей был лучшем опять дырка пропустила. Это вам не чемпионат России.________________________________ Только полный идиот может винить в поражении Акинфеева.
21:35
Taiga42
hottie.... Бердыев плох? когда вы уже заткнетесь с вашим нытьем Курбан уже всем все доказал кроме вас
21:34
sproper
позорище. какая Бельгия..Вас Монголия сделает..
21:33
Веефника
van der sar: Пожалуй, сегодня можем обсудить только новую причёску Головина... ======== Интересно, до обладателя прически дошло, что эта сборная может бороться на равных с любой сборной, кроме Кот-д'Ивуара? Ни пробить не может, ни обыграть, ни пас отдать, но "выполнил большой объем работы". Интересно, какой. Даже если перейдем на схему с пятью центральными защитниками, их легко будет проходить любой квалифицированный нападающий :)
21:33
Адекватный Зритель_
Упёртый русский---- А ничего,что в нищем ЧР 90-ых играли выпускники советских футбольных школ?
21:32
spartak ekspress
молодцы пришли поддержать кди 26 тысяч
21:32
Der schwein
Кот-д'Ивуар - молодцы ! Играли как с детьми. Счёт по игре 0-3 минимум. Жаль потерянное время со Слуцким. Надо постепенно было вводить молодёжь, а не играть с пенсионной защитой. Стас, похоже и сам не понял во что играет команда. ЗЫ: Привет Мутко за лимит, за ГВК и работу с судьями, за админ/ресурс гос.клуба !!!
21:32
Taiga42
Друзья надо петицию голосовалку мутить!! за Курбана иначе эта московская мафия не пустит его рулить сборной
21:32
Лев Красоткин
Кутепов, Семенов, Зобнин, Самедов играли только поперёк и назад, да (сокращённо ПиЗ, да). Футболисты меняются, тренеры меняются, жизнь меняется, а знаменитая русская тактика ПиЗ несокрушима!!! Только трое играли вперёд - Головин (часто в ноги сопернику, но хотя бы обострял), Ерохин (лучший игрок матча) и Кудряшов (100 % точных передач вперёд).
21:32
Dolphin75
Искать тренера! В сборной он отсутствует
21:31
FANAT15
Окончательно стало понятно!!!!Можно не ждать ничего. Подумываю поставить на Новую Зеландию через пару месяцев. О Бельгии и говорить нечего,разорвут вообще!!!
21:31
rusfed 2.0
Вторым составом играли. У нас есть джокер. Кокорин
21:31
hottie
Да не поможет Бердыев тут. Разве что пропустят на 1 гол меньше и все, результат будет таким же
21:31
rusfed 2.0
С - стабильность
21:31
Монте-Кристо(Мститель) .
Футбол в Эрефии умер. Скоро сдохнет и сама Эрефия. Но тупое быдлонаселение не понимает очевидное.
21:30