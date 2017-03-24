Россия проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре

Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар – 0:2. Нападающий Александр БУХАРОВ и его партнеры по сборной не смогли поразить ворота ивуарийцев. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила Кот-д'Ивуару (0:2). Голами в составе гостей отметились Жонатан Коджья и Вильфрид Заа.

Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова это третье поражение в шести играх. 28 марта в Сочи россияне сыграют против Бельгии.

Отметим, что по ходу встречи болельщики несколько раз свистели в адрес россиян, скандировали "где футбол?", а также "молодцы" в адрес ивуарийцев.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Кот-д'Ивуар – 0:2 (0:1)

Голы: Коджья, 30 (0:1). Заа, 70 (0:2).

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 78), Ерохин, Жирков (Комбаров, 71), Бухаров (Канунников, 75), Полоз (Миранчук, 80).

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Дели, Байи, Багайоко, Канон, Дукуре, Дье, Кессье, Сьо, Коджья (Пепе, 89), Заа.

Предупреждения: Дье, 38. Кудряшов, 61. Байи, 84.

Судьи: ХАЦЕГАН, Георге, Совре (все Румыния).

24 марта. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар