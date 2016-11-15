Россия обыграла Румынию в Грозном

Сборная России в товарищеском матче в Грозном обыграла Румынию. Победный гол уже в добавленное время забил Магомед Оздоев, родившийся в Грозном.
Капитан россиян Игорь Акинфеев стал рекордсменом национальной команды по числу сухих матчей. Для 30-летнего вратаря эта встреча стала 45-й без пропущенных голов, он обошел Рината Дасаева (44).
Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова – это вторая победа в пяти встречах (1 ничья, 2 поражения).
Товарищеский матч
Гол: Оздоев, 90+3.
Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Самедов, Глушаков, Зобнин, Могилевец (Ерохин, 68), Миранчук (Полоз, 61), Жирков (Оздоев, 46), Кокорин.
Румыния: Пантилимон, Энаке, Сэпунару, Григоре (Цыру, 90+1), Латовлевич (Филип, 66), Ротариу, Марин, Препелицэ, Станчу (Неделку, 90+2), Грозав (Попа, 83), Андоне.
Предупреждение: Препелицэ, 71.
Судьи: КУЛЬБАКОВ, Жук, Маслянко (все Белоруссия).
15 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча Россия – Румыния
Гоооол!!!! 1:0 Магомед Оздоев!!! pic.twitter.com/o1Kk8DpArO– Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.
PapashaVo
Odin2018 "... уже составил бы нужный костяк" Будь так, добр, назови-ка ТВОЙ состав. Ну хотя бы пару фамилий. А мы поржом...
22:40
Odin2018
Идиотами полнится земля русская.Идиоты возвели безнадежных Миранчука,Оздоева,Новосельцева в сонм надежд,они же что то видят в Могилевце.Они сделали многое чтобы 27 летний Кокорин был до сих пор в обойме,вместо того чтобы пылить в Саранске.Теперь воспоем одесную Самедову,который все запорол и не в состоянии ни обработать мяч,ни отдать осмысленный пас.А также предоставим шанс бесполезному Оздоеву,вся заслуга за карьеру которого сводится к тому что к нему один раз удачно отскочил мяч. Поменьше бы нам аналитиков и спортивных журналистов-глядишь тренеру сборной не пришлось бы перебирать бесполезный материал а уже составил бы нужный костяк
22:33
foreverCSKAforever
Историк79, ту Румынию тренировал победитель Кубка европейских чемпионов - Еней, а в составе было пару футболистов-победителей КЧ . А если есть сомнения по поводу класса соперников Стяуа в том соревновании, то один только гранд европейского футбола - Куусюси чего стоит. Именно неудачный жребий, сведший финский клуб с советским чемпионом по футболу, помешал последнему завоевать самый престижный клубный трофей в Европе. О чем до сих пор с гордостью вспоминают болельщики с берегов Охты.
22:30
Снежик
много ли российских стадионов, где первый матч сборной в истории завершился победой?
22:24
pravda1979
Даже и не знаю, радоваться победе сборной или нет. Ведь она лишь скрыла проблемы. И мы вроде как на зимний перерыв уходим с мнимой надеждой на светлое будущее.
22:24
Новоуепинни
историк79 Что бы вы все понимали?! 1990-й. Сборная СССР (Дасаев, Протасов, Беланов, Заваров, и друзья), серебряный призёр Европы, проигрывает Румынии 2:0. 22:00 --------------------- Во-во. А помню в 1907-м Финляндии 1:3 влетели. И где сейчас мы и где Финляндия? Так что достойно в этом году сборная сыграла, я считаю. Никакой не провал.
22:19
**гость**
Какоша , ну выйди уже замуж ! Что то надо в этой жизни поменять .
22:13
Гаттузо зол!
Ну все. Рос. футбик встает с колен и скоро даже подпрыгнет! С Новым Годом, с новым счастьем товарищи. Футбольный год считаю прожит не зря, а закончился на высокой ноте. Слава СЭ, Алине и Мутьке! Уррряяяяяяяяяяяяя
22:13
BoRussia
играть на равных с Румынией 2, оооооооо да это дорогова стоит! кокошкин вообще убил, отстранить из Сборной пожизненно!!!!!!!!!!
22:10
историк79
Интересно мне, благородные доны, где 1-й канал таких комментаторов всё время откапывает? Ведь это же талант надо иметь, настолько ничего не понимать ))). Не дай бог мои похороны так комментировать будут - в гробу перевернусь!
22:07
zoostation
Андрей Краснодарский А мне опрос нравится. Большинство, что год у России провальный. Провальный в чем??? Они что, ЧМ в полуфинале проиграли немцам??? Да сыграли пацаны год на своем уровне:)) 21:57 ------- я голосовал за "плохой". Провальный это когда никуда не вышли и смотрели Евро по ТВ, как Голландия.имхо конечно.
22:06
Messir
Полоз реально молодец, за каждый мяч боролся как лев! А вот Самедова давно пора гнать, бестолковый какой-то он стал в последнее время.
22:02
П_о_в_а_р
Ну давайте, пацаны, вы ещё можете... Какая боооль, какая боооль.)
22:00
историк79
Что бы вы все понимали?! 1990-й. Сборная СССР (Дасаев, Протасов, Беланов, Заваров, и друзья), серебряный призёр Европы, проигрывает Румынии 2:0.
22:00
Андрей Краснодарский
А мне опрос нравится. Большинство, что год у России провальный. Провальный в чем??? Они что, ЧМ в полуфинале проиграли немцам??? Да сыграли пацаны год на своем уровне:))
21:57
П_о_в_а_р
aloveku дурачка конечно занесли, но хоть это черный год нашей сборной завершили позитивом. ----------------------------------------- Купленный гол и судья. Повзрослей.
21:56
П_о_в_а_р
zoostation П_о_в_а_р zoostation П_о_в_а_р zoostation #возьмитеАргентинунаЧемпионатМира ------------------- #нет 21:40 ----------- #почему?------------------------------ #нафига? 21:53------------ #потомучтоМесси ---------------------------- #потомучтоМессиЛохКокоринБох.
21:55
aloveku
дурачка конечно занесли, но хоть это черный год нашей сборной завершили позитивом.
21:55
П_о_в_а_р
Новоуепинни После открытия Паралимпиады еще одному белорусу щас квартиру от Минспорта подарят )) Безошибочно отсудил )) Бгг )) --------------------------------------- А ты так и будешь гореть в квартире без отопления.)) Бгг.)) З.Ы. +100500, Ренберг нафсегда, 1-0.)
21:55
zoostation
П_о_в_а_р zoostation П_о_в_а_р zoostation #возьмитеАргентинунаЧемпионатМира ------------------- #нет 21:40 ----------- #почему?------------------------------ #нафига? 21:53------------ #потомучтоМесси
21:54
П_о_в_а_р
zoostation П_о_в_а_р zoostation #возьмитеАргентинунаЧемпионатМира ------------------- #нет 21:40 ----------- #почему?------------------------------ #нафига?
21:53
trops57
Странный вопрос для обсуждения. Какой год для сб? Какой год для болельщиков сборной, это можно обсуждать. А что игрокам от поражений: они стали меньше получать? Их не берут в клубы, в сборную?
21:51
Новоуепинни
После открытия Паралимпиады еще одному белорусу щас квартиру от Минспорта подарят )) Безошибочно отсудил )) Бгг ))
21:50
zoostation
П_о_в_а_р zoostation #возьмитеАргентинунаЧемпионатМира ------------------- #нет 21:40 ----------- #почему?
21:50
П_о_в_а_р
Новоуепинни П_о_в_а_р Markonie - Я еще игру Пеле видел. ---------------------------- А игру Ренберга видел? 21:43 ----------------------- +100500 --------------------------------- Не, 1-0 тока.))
21:49
П_о_в_а_р
Вот реально спасибо, что таки заковыряли. Такая боль кругом.)) Ажно сладкА.))
21:49
foreverCSKAforever
Непонял, и я не понял. Забили бы такой Зениту - 100% оффсайд, а здесь на усмотрение судьи.
21:47
Новоуепинни
П_о_в_а_р Markonie - Я еще игру Пеле видел. ---------------------------- А игру Ренберга видел? 21:43 ----------------------- +100500
21:46
П_о_в_а_р
Новоуепинни П_о_в_а_р Новоуепинни Проперся от шедевра с текстовой: "Ерохин классно пробил с 25 метров, попал в Кокорина, от головы которого мяч полетел выше створа." ----------------------- Вот это лучше... "ГОЛ! Оздоев! И сборная России вырывает победу!". Хотя кому как.) Бгг.) 21:39 ------------------------- Солидарен, твой вариант ржачнее )) Бгг)) --------------------------------- Ренберг нафсегда.))
21:46
Dymanomashina
Фрэнки четыре пальца Dymanomashina Какие же вы тут все унылые чмошники, даже подискутировать не с кем!_____________ Мусор не базарь смело! 21:11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дык, с вами п...$$..ми по другому нельзя! Не понимаете, все "позор" кричите!...
21:46