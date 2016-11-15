Россия обыграла Румынию в Грозном

Сборная России в товарищеском матче в Грозном обыграла Румынию. Победный гол уже в добавленное время забил Магомед Оздоев, родившийся в Грозном.

Капитан россиян Игорь Акинфеев стал рекордсменом национальной команды по числу сухих матчей. Для 30-летнего вратаря эта встреча стала 45-й без пропущенных голов, он обошел Рината Дасаева (44).

Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова – это вторая победа в пяти встречах (1 ничья, 2 поражения).

Товарищеский матч

РОССИЯ – Румыния – 1:0 (0:0)

Гол: Оздоев, 90+3.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Самедов, Глушаков, Зобнин, Могилевец (Ерохин, 68), Миранчук (Полоз, 61), Жирков (Оздоев, 46), Кокорин.

Румыния: Пантилимон, Энаке, Сэпунару, Григоре (Цыру, 90+1), Латовлевич (Филип, 66), Ротариу, Марин, Препелицэ, Станчу (Неделку, 90+2), Грозав (Попа, 83), Андоне.

Предупреждение: Препелицэ, 71.

Судьи: КУЛЬБАКОВ, Жук, Маслянко (все Белоруссия).

15 ноября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча Россия – Румыния