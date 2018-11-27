Россия может сыграть против Косово

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить по разным группам сборные России и Косово в отборочном турнире Евро-2020. Команда из Косово впервые примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы. Жеребьевка Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине, в ней примут участие 55 сборных.
– На основании решений Исполнительного комитета УЕФА, на момент проведения жеребьевки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет, – заявили "Известиям" в УЕФА.
Дополнительная информация
https://iz.ru/816641/dmitrii-laru-sevastian-terletckii/futbol-vne-politiki-rossiia-mozhet-sygrat-protiv-kosovo
Загрузка...