Россия – Аргентина: трансляция, видео голов

Сегодня в 16.00 по московскому времени национальная команда России в контрольном матче встретится с Аргентиной. Игра пройдет на столичном стадионе в Лужниках, эта встреча будет первой после масштабной реконструкции арены, которая в 2018 году примет финал чемпионата мира. Начало сегодняшней игры в 16.00 по московскому времени времени.

Прямая трансляция матча Россия – Аргентина.

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Россия – Аргентина (видео голов).