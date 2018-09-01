Роналду вне сборной - что бы это значило? Игрок не вошел в состав команды на матчи против Хорватии и Италии

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем объявил состав команды на матчи против Хорватии (товарищеская игра, 6 сентября) и Италии (Лига Наций, 10 сентября).

В списке не оказалось форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, зато получил приглашение защитник "Зенита" Луиш Нету. Полностью состав Португалии выглядит следующим образом:

вратари Бету ("Гезтепе"), Клаудио Рамос ("Тондела"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");

защитники Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Жоау Канселу ("Ювентус"), Луиш Нету ("Зенит"), Мариу Руй ("Наполи"), Педру Мендеш ("Монпелье"), Пепе ("Бешикташ"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д), Рубен Диаш ("Бенфика");

полузащитники Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Пицци ("Бенфика"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Бетис");

нападающие Андре Силва ("Севилья"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("Лейпциг"), Желсон Мартинш ("Атлетико"), Гонсалу Гуэдеш ("Валенсия"), Рони Лопеш ("Монако").

Ранее сообщалось, что Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти к бывшему партнеру по "Реалу" Луке Модричу, который приз лучшему игроку клубного сезона.

СМИ: Роналду в ближайшее время может объявить о завершении карьеры в сборной Португалии