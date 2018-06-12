Ромелу Лукаку: "Азар всегда быстро возвращается в строй"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку уверен, что его партнер по команде Эден Азар быстро вернется в строй. Игрок был заменен на 70-й минуте товарищеского матча с Коста-Рикой.

– Не слишком беспокоюсь о травме Азара, – цитирует AFP Лукаку. – Эден – крутой парень. Его все время бьют по ногам, но он всегда быстро возвращается в строй.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Бельгии сыграет в группе G с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград).

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