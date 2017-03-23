06:45 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Роман Шишкин: "Ответственность есть - хочется показать максимальный результат"

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Защитник сборной России Роман Шишкин подчеркнул, что команда находится в хорошей форме перед товарищеским матче с Кот-д’Ивуаром. Он отметил: футболисты чувствуют ответственность перед домашним Кубком конфедераций и хотят показать максимум.

– Приехали на сбор в хорошем настроении, – подчеркнул в программе "Все на Матч" Шишин. – Все достаточно гладко проходит. Физически чувствуем себя хорошо. С этим проблем не будет. Работаем плодотворно и на тактических занятиях, и на поле.

– Что знаете о Кот-д’Ивуаре?

– Естественно, эта сборная ассоциируется с Дрогбой. Эта главная их звезда. Сейчас у них идет обновление состава. Слышал, что у них новый тренер будет. Посмотрим.

– Есть ли дополнительная ответственность в преддверии домашнего турнира?

– Для всех нас это первый Кубок конфедераций. Ответственность есть, и хочется показать максимальный результат.

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