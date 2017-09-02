"Рома" разгромила "Шапекоэнсе", Рушел забил гол престижа

"Рома" в товарищеском матче обыграла "Шапекоэнсе" - 4:1. Поединок проходил на "Стадио Олимпико" в Риме. Дубль в составе "волков" сделал Мирко Антонуччи, еще по мячу забили Диего Перотти и Алессандро Флоренци. Гол престижа за бразилскую команду забил Алан Рушел, который стал одним из выживших в авиакатастрофе, произошедшей в ноябре прошлого года.

Товарищеский матч

"Рома" - "Шапекоэнсе" - 4:1 (3:0)

Голы: Флоренци, 29 (1:0). Перотти, 38 (2:0). Антонуччи, 42 (3:0). Антонуччи, 51 (4:0). Рушел, 56 (4:1).

01 сентября. Рим. Стадион "Olimpico".