"Рома" одержала волевую победу над "Барселоной"

"Рома" переиграла "Барселону" в матче международного кубка чемпионов (4:2). Рафинья уже на 6-й минуте открыл счет после отличной комбинации, но еще до перерыва римлянам удалось сравнять счет.

В самом начале второй половины встречи Малком забил свой первый гол за каталонцев и во второй раз в матче вывел сине-гранатовых вперед. В концовке "Рома" за 7 минут забила три гола и одержала победу.

Международный кубок чемпионов

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:4 (1:1)

Голы: Рафинья, 6 (1:0). Эль-Шаарави, 35 (1:1). Малком, 49 (2:1). Флоренци, 78 (2:2). Кристанте, 83 (2:3). Перотти, 86 - с пенальти (2:4).

"Барселона": Силлессен, Алейш Видаль (Табла, 46), Кукурелья (Миранда, 46), Марлон (Чуми, 46), Семеду (Куэнка, 62), Лангле (Паленсия, 63), Артур (Пуиг, 46), Серхи Роберто (Мончу, 46), Малком (Перес, 62), Рафинья (Кольядо, 62), Эль-Хаддади (Руис, 46).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Сантон (Кристанте, 61), Манолас (Жуан Жезус, 61), Маркано (Коларов, 76), Флоренци, Стротман (Шик, 61), Ло.Пеллегрини (Лу.Пеллегрини, 62), Де Росси (Пасторе, 66), Клюйверт (Перотти, 61), Джеко (Гоналон, 68), Эль-Шаарави (Фасио, 76).

Предупреждения: Ло.Пеллегрини, 27. Алейш Видаль, 37. Манолас, 37.

Судья: Риверо (США).

1 августа. Арлингтон. Стадион AT&T Stadium.