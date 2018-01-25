Роберто Манчини: "В матче против "Славии" будет большая ротация"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед товарищеским матчем против "Славии" отметил, что главной задачей является распределение времени между игроками. По его словам, во втором тайме встречи будет сделано семь-восемь замен.

– Чего ждете от "Славии"? Какие задачи ставите перед своими игроками?

– Главная задача, которая стоит перед тренерами, – правильно распределить время между игроками. Считаю, в матче со "Славией" должно принять участие как можно больше футболистов. Встреча с "Копенгагеном" показала, кто может сыграть чуть больше, кто меньше. Сегодня будет большая ротация.

– То есть мы снова увидим полное обновление состава в перерыве?

– Нет, думаю, ситуация, как в игре с "Копенгагеном", не повторится. У нас есть несколько травмированных ребят. Полностью дееспособны 22 человека. Так что во втором тайме предполагаем сделать семь-восемь замен. (Александр МУЙЖНЕК)

Матч "Зенит" - "Славия" пройдет сегодня, 25 января. Начало - в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Славия"