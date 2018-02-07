Роберто Манчини: "Матч против "Црвены Звезды" был максимально приближен к официальному"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчинипосле товарищеского матча против "Црвены Звезды" (1:0) остался доволен действиями своей команды. Он рассказал в интервью клубной пресс-службе о том, что сербская команда показала хороший футбол. Напомним, команда из Белграда является соперником ЦСКА в Лиге Европы.

– Довольны ли вы игрой и тем, как двигалась команда?

– Да, мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. "Црвена Звезда" показала хороший футбол, это хорошая команда.

– Сегодня мы наблюдали нетипичную картину для товарищеских матчей: было очень много грубости, особенно со стороны Заболотного и Паредеса. Это не были какие-то агрессивные фолы, но было видно, что оба футболиста заряжены на сверхборьбу. Это была личная установка или нам показалось?

– Ну да, я считаю, что это нормально. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.

– Можно ли оценить, как сейчас выглядят Кришито и Паредес после того, как они вернулись в общую группу?

– Мне кажется, что все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет.

– Помимо трех запланированных на этом сборе матчей, "Зенит" провел уже один незапланированный и завтра сыграет еще один против "Вайле". С чем это связано? Вам хочется больше игрового времени дать футболистам или что-то другое?

– Да, такое большое количество товарищеских матчей помогает дать игровую практику всем футболистам, кто с нами здесь на сборе.