Роберто Манчини: "Матч против "Црвены Звезды" был максимально приближен к официальному"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчинипосле товарищеского матча против "Црвены Звезды" (1:0) остался доволен действиями своей команды. Он рассказал в интервью клубной пресс-службе о том, что сербская команда показала хороший футбол. Напомним, команда из Белграда является соперником ЦСКА в Лиге Европы.
– Довольны ли вы игрой и тем, как двигалась команда?
– Да, мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. "Црвена Звезда" показала хороший футбол, это хорошая команда.
– Сегодня мы наблюдали нетипичную картину для товарищеских матчей: было очень много грубости, особенно со стороны Заболотного и Паредеса. Это не были какие-то агрессивные фолы, но было видно, что оба футболиста заряжены на сверхборьбу. Это была личная установка или нам показалось?
– Ну да, я считаю, что это нормально. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.
– Можно ли оценить, как сейчас выглядят Кришито и Паредес после того, как они вернулись в общую группу?
– Мне кажется, что все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет.
– Помимо трех запланированных на этом сборе матчей, "Зенит" провел уже один незапланированный и завтра сыграет еще один против "Вайле". С чем это связано? Вам хочется больше игрового времени дать футболистам или что-то другое?
– Да, такое большое количество товарищеских матчей помогает дать игровую практику всем футболистам, кто с нами здесь на сборе.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-07-roberto-manchini-segodnya-my-uvideli-match-maksimalno-priblizhennyy-k-ofitsialnomu.htm
SS-1525-Sergey
Тогда это позор играли то так себе и Заболотный подхватил заразу мазать!
21:45