Роберто Манчини: "Италия была близка к тому, чтобы вновь сыграть 0:0"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини - о товарищеском матче со сборной США (1:0). Победу его команде принес гол Маттео Политано на 90+4-й минуте.

- Мы были близки к тому, чтобы вновь сыграть 0:0. Но это футбол, с этим ничего не сделаешь, - цитирует специалиста Football Italia. - У нас было много моментов. Важно, что мы показали хорошую игру. Мы впервые играли вместе в таком составе и не могли играть весь матч так же, как первый тайм. Стефано Сенси сыграл очень хорошо, как и Мойзе Кин, и Винченцо Грифо. Франческо Ачерби и Маттиа Де Шильо также впечатлили меня. Мы на том уровне, который мы ожидали, а может, даже на лучшем, потому что мы играем очень хорошо. Впереди отборочный турнир Евро-2020. У нас было слишком много ничьих и поражений в последнее время. Надеюсь, дальше мы будем только побеждать.