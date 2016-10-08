19:03 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Роберт Евдокимов: "Оренбург" доказал, что умеет играть в атаке"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после товарищеской игры против "Кайрата" (3:2) поблагодарил клуб из Казахстана за приглашение. Также специалист отметил, что игровое преимущество было на стороне хозяев поля.

– Спасибо за приглашение, очень приятно сюда приехать, посмотреть вашу базу, стадион, условия и сыграть матч, который нам был очень нужен и полезен, – цитирует пресс-служба "Кайрата" Евдокимова. – Что касается игры, то "Кайрат" очень опытная команда. Естественно, мы следим за ними, смотрим, как играет, дружим с тренерами. С кем-то учились, кого-то хорошо знаем. Вчера пообщались, сегодня, и думаю, что еще пообщаемся, узнаем много нового.

Что касается игры, то было небольшое у нас преимущество, если говорить о голевых моментах. У нас было больше подходов, больше каких-то комбинаций, больше ударов по воротам, но, в целом, контроль мяча был на стороне "Кайрата" – так и должно быть. Тут играют футболисты, которые могут держать мяч, умеют вести игру. Мы забили три гола, что нас очень сильно радует. За весь чемпионат мы три забили и сегодня столько же за игру. В чемпионате мы играем не так, как хотелось бы. Сегодня мы показали, что и в атаке умеем играть.

Дополнительная информация

http://www.fckairat.kz/club/news/22600

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