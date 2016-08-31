Робби Кин отметился голом в последнем матче за сборную Ирландии

Сборная Ирландии разгромила в товарищеском матче Оман – 4:0. Дублем отметился Джонатан Уолтерс, еще один гол записал на свой счет Робби Кин. Для 36-летнего форварда эта встреча была последней в составе национальной команды.

В другом поединке Дания дома разгромила Лихтенштейн (5:0). Нападающий "Фейеноорда" Николай Йоргенсен оформил дубль. Албания сыграла вничью с Марокко (0:0), а Ливан и Иордания победителей не выявили (1:1).

Товарищеские матчи

Ирландия – Оман – 4:0 (3:0)

Голы: Брэйди, 8 (1:0). Кин, 30 (2:0). Уолтерс, 34 (3:0). Уолтерс, 63 (4:0).

31 августа. Дублин. Стадион "Авива".

Дания – Лихтенштейн – 5:0 (2:0)

Голы: Йергенсен, 31 (1:0). Йергенсен, 33 (2:0). Корнелиус, 49 (3:0). Фишер, 62 (4:0). Ларсен, 84 (5:0).

Судья: Яльталин (Исландия).

31 августа. Хорсенс. Стадион CASA Arena Horsens.

Албания – Марокко – 0:0

Ливан – Иордания – 1:1 (0:0)