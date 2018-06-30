Рифат Жемалетдинов: "Чувствую себя на позиции ложной девятки, как рыба в воде"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, забивший гол в товарищеском матче с "Аустрией"​ (1:1), признался, что доволен игрой. Также он добавил, что ему комфортно играть на позиции ложной девятки.

– Рад, что забил в первом же матче, пусть и товарищеском, – приводит пресс-служба клуба слова Жемалетдинова. – Думаю, начало положено. Дальше будет больше. Играли нормально. Под нагрузками играли, поэтому в начале надо было время, чтобы разбежаться. После недели тренировок легче бегается и дышится.

У меня была задача оттягиваться в центр, чтобы получать мяч и разгонять атаки. Не был чистым форвардом. Скорее, можно сказать играл ложную девятку. Чувствую себя на этой позиции, как рыба в воде.