Рейна может пропустить матч Россия - Испания из-за травмы спины

Вратарь сборной Испании Пепе Рейна может пропустить товарищеские матчи против Коста-Рики и России. Как сообщает Football Italia, голкипер получил повреждение спины. Ему предстоит пройти медобследование, по итогам которого будет определено, сможет ли он выйти на поле.

35-летний Рейна дебютировал в сборной Испании в 2005 году, но за 12 лет провел только 35 матчей. Основным голкипером сборной считается Давид де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

С Коста-Рикой Испания сыграет дома 11 ноября. Матч Россия - Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.