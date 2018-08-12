"Реал" обыграл "Милан" в матче за Кубок Бернабеу. Видео

В матче за Кубок Бернабеу "Реал" одержал победу над "Миланом" (3:1). В составе победителей отличились Карим Бензема, Гарет Бэйл и Борха Майораль.

У "Милана" забил Гонсало Игуаин, это его первый мяч за новую команду.

Кубок Бернабеу

"Реал" (Испания) - "Милан" (Италия) - 3:1 (2:1)

Голы: Бензема, 2, 45+1, Майораль, 90+1 - Игуаин, 4

"Реал": Навас (Лунин, 78), Варан (Регилон, 60), Марсело (Начо, 46), Карвахаль (Серхио Лопес, 77), Рамос (Вальверде, 77), Иско (Модрич, 76), Кроос (Льоренте, 60), Асенсио (Винисиус Жуниор, 77), Каземиро (Себальос, 46), Бэйл (Васкес, 77), Бензема (Майораль, 77).

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо (Белланова, 83), Родригес (Кальдара, 56), Калабрия (Симич, 82), Романьоли, Бонавентура (Чалханоглу, 56), Билья (Маури, 65), Сусо, Кессиэ, Борини (Кутроне, 46), Игуаин (Бакка, 65).