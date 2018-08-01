"Реал" и "Барселона" проиграли в США. Видео

В США состоялись очередные три матча международного куба чемпионов. Гол и голевая передача Алексиса Санчеса принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Реалом" (2:1), "Тоттенхэм" с минимальным счетом выиграл у "Милана" (1:0), а "Барселона" уступила "Роме" (2:4), несмотря на эффектный быстрый гол Рафиньи.

Международный кубок чемпионов

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал" (Испания) - 2:1 (2:1)

Голы: Санчес, 18 (1:0). Эррера, 27 (2:0). Бензема, 45+3 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Шоу, Байи, Фосу-Менса, Мата (Гарнер, 82), Эррера, Перейра, Фред (Туанзебе, 68), Мактоминэй (Митчелл, 79), А.Санчес.

"Реал": Касилья (Лунин, 46), Эрнандез (Регилон, 46), Вальехо (Начо, 77), Одриосола (Лопес, 62), Х.Санчес, Льоренте (Асенсио, 77), Себальос (Рауль де Томас, 62), Вальверде (Иско, 77), Бензема (Майораль, 46), Бэйл (Эдегор, 46. Кроос, 77), Винисиус Жуниор (Оскар Родригес, 62).

Судья: Чапман (США).

Майами. Стадион Hard Rock Stadium.

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:0 (0:0)

Гол: Нкуду, 47.

"Тоттенхэм": Форм (Гассанига, 46), Санчес, Уокер-Питерс, Эйома, Амос, Скипп, Марш (Орье, 77), Джорджиу (Дэйвис, 77), Нкуду, Лукас (Сон Хын Мин, 63), Льоренте (Эриксен, 63).

"Милан": Рейна (Доннарумма, 46), Музаккьо, Абате (Антонелли, 69), Романьоли, Калабрия, Кессье, Локателли, Сусо (Халилович, 46), Борини (Калинич, 70), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Цаджу, 78).

Предупреждения: Эйома, 53. Маури, 81. Кессье, 84.

Судья: Эльфат (США).

Миннеаполис. Стадион U.S. Bank Stadium.

Nkoudou Goal • Tottenham v Milan (1x0) pic.twitter.com/evlcVyZ5cI – Football Goals (@_eurogoals) 1 августа 2018 г.

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:4 (1:1)

Голы: Рафинья, 6 (1:0). Эль-Шаарави, 35 (1:1). Малком, 49 (2:1). Флоренци, 78 (2:2). Кристанте, 83 (2:3). Перотти, 86 - с пенальти (2:4).

"Барселона": Силлессен, Алейш Видаль (Табла, 46), Кукурелья (Миранда, 46), Марлон (Чуми, 46), Семеду (Куэнка, 62), Лангле (Паленсия, 63), Артур (Пуиг, 46), Серхи Роберто (Мончу, 46), Малком (Перес, 62), Рафинья (Кольядо, 62), Эль-Хаддади (Руис, 46).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Сантон (Кристанте, 61), Манолас (Жуан Жезус, 61), Маркано (Коларов, 76), Флоренци, Стротман (Шик, 61), Ло.Пеллегрини (Лу.Пеллегрини, 62), Де Росси (Пасторе, 66), Клюйверт (Перотти, 61), Джеко (Гоналон, 68), Эль-Шаарави (Фасио, 76).

Предупреждения: Ло.Пеллегрини, 27. Алейш Видаль, 37. Манолас, 37.

Судья: Риверо (США).

Арлингтон. Стадион AT&T Stadium.