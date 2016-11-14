18:49 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Разван Луческу: "Даум не виноват в неудачах сборной Румынии"

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Экс-тренер сборной Румынии Разван Луческу отметил, что Кристоф Даум не виноват в неудачных результатах команды. Под руководством немецкого специалиста румыны набрали пять очков в четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018. 15 ноября Румыния проведет товарищескую встречу с Россией в Грозном.

- Мы вышли на Euro-2016, потому что попали в легкую отборочную группу, - приводит Gazeta Sporturior слова Луческу. - В Румынии проблемы с ментальностью футболистов. Даум может изменить эту ситуацию. Если бы у него была возможность приглашать игроков из лучших клубов Европы, то его можно было бы критиковать. Но у нас слабый чемпионат, исчезают клубы. Что вы хотите от Даума? 

Все проблемы в федерации, которая должна больше внимания уделять проведению чемпионата. Клубы должны разработать стратегию выхода из кризиса. Сейчас мы опустились почти на любительский уровень. При этом у нас еще остаются шансы на выход на чемпионат мира.

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