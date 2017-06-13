Рашид Рахимов: "Матч с Чили показал, за счет чего сборная России может добиться успеха"

Экс-тренер "Терека" Рашид Рахимов отметил, что предстоящие Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 заряжают сборную России на борьбу в каждом матче. По его словам, товарищеская игра с Чили (1:1) показала, что команда может добиться успеха на этих турнирах.

– Сборная России не является законодателем мод в мировом футболе, чтобы требовать с нее на заказ больших побед, - приводят "Известия" слова Рахимова. - Но то, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут в нашей стране, мобилизует команду, максимально зарядит ее на борьбу. Уверен, что тренерский штаб и футболисты сборной учитывают это и на все матчи турнира игроки будут выходить предельно организованными, готовыми выложиться без остатка, сыграть через не могу, что вкупе с поддержкой трибун может помочь добиться положительного результата. Конечно, футбол — такая игра, где один неожиданный эпизод может перевернуть ход матча и всего турнира, поэтому давать прогнозы относительно выступления России сейчас крайне тяжело. Но встреча с Чили показала, за счет чего мы можем добиться успеха.