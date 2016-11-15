21:39 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Рамзан Кадыров: "Ощущаю себя счастливым человеком после победы сборной России"

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ощущает себя счастливым человеком после победы сборной России в товарищеском матче над Румынией (1:0) в Грозном. Единственный гол в игре забил Магомед Оздоев, родившийся в Грозном.

– Сегодня ощущаю себя счастливым человеком, игра мне понравилась. Вдвойне приятно, что именно Оздоев забил гол, – приводит ТАСС слова Кадырова.

Эта встреча стала заключительной для сборной России в 2016 году.

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NF

Как мало для счастья нужно Кадырову: "победа" с разобранной Румынией со счетом 1-0 в товарищеском матче, и чтобы мяч забил местный игрок...

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