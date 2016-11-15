Рамзан Кадыров: "Ощущаю себя счастливым человеком после победы сборной России"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ощущает себя счастливым человеком после победы сборной России в товарищеском матче над Румынией (1:0) в Грозном. Единственный гол в игре забил Магомед Оздоев, родившийся в Грозном.

– Сегодня ощущаю себя счастливым человеком, игра мне понравилась. Вдвойне приятно, что именно Оздоев забил гол, – приводит ТАСС слова Кадырова.

Эта встреча стала заключительной для сборной России в 2016 году.