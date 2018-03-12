18:58 | Футбол — Товарищеские матчи

Пять игроков из национального чемпионата добавлены в состав сборной Аргентины на матчи с Италией и Испанией

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Пять игроков из чемпионата Аргентины вызваны в национальную команду на товарищеские матчи с Италией и Испанией. Ими стали защитник Фабрисио Бустос ("Индепендьенте"), хавбеки Пабло Перес ("Бока Хуниорс") и Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), а также нападающие Кристиан Павон ("Бока Хуниорс") и Лаутаро Мартинес ("Расинг"). 

Ранее в национальную команду были приглашены 22 легионера, включая хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.

С Италией аргентинцы сыграют 23 марта, с Испанией - 27 марта.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Аргентинцы Зенита сосут банан за свою игру. Правильно, не любишь бегать и потеть в игре, сиди и смотри как другие играют. Я бы без сожаления Ригони и Дриусси выгнал, ну не соответствуют даже нашему чемпионату, проблески Ригони сменяются апатичностью в других матчах, а Дриусси кроме того как бесцельно бегать по полю, иногда шагом ходить ничем не запоминается вообще

19:22

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