Пять игроков из национального чемпионата добавлены в состав сборной Аргентины на матчи с Италией и Испанией

Пять игроков из чемпионата Аргентины вызваны в национальную команду на товарищеские матчи с Италией и Испанией. Ими стали защитник Фабрисио Бустос ("Индепендьенте"), хавбеки Пабло Перес ("Бока Хуниорс") и Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), а также нападающие Кристиан Павон ("Бока Хуниорс") и Лаутаро Мартинес ("Расинг").
Ранее в национальную команду были приглашены 22 легионера, включая хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.
С Италией аргентинцы сыграют 23 марта, с Испанией - 27 марта.
Tribunal Z
Аргентинцы Зенита сосут банан за свою игру. Правильно, не любишь бегать и потеть в игре, сиди и смотри как другие играют. Я бы без сожаления Ригони и Дриусси выгнал, ну не соответствуют даже нашему чемпионату, проблески Ригони сменяются апатичностью в других матчах, а Дриусси кроме того как бесцельно бегать по полю, иногда шагом ходить ничем не запоминается вообще
19:22