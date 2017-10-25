Промес вошел в расширенный состав сборной Голландии на товарищеские матчи

Стал известен расширенный состав сборной Голландии на товарищеские матчи против Шотландии и Румынии. В национальную команду вызван нападающий "Спартака" Квинси Промес. В текущем сезоне он провел 2 матча за сборную.

Сборная Голландии 9 ноября сыграет с шотландцами, а 14 ноября встретится с румынами. Окончательная заявка команды будет объявлена в начале ноября.

Напомним, голландцы не смогли пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018 и не выступят в финальной стадии турнира.