Промес вошел в расширенный состав сборной Голландии на товарищеские матчи

Стал известен расширенный состав сборной Голландии на товарищеские матчи против Шотландии и Румынии. В национальную команду вызван нападающий "Спартака" Квинси Промес. В текущем сезоне он провел 2 матча за сборную.
Сборная Голландии 9 ноября сыграет с шотландцами, а 14 ноября встретится с румынами. Окончательная заявка команды будет объявлена в начале ноября.
Напомним, голландцы не смогли пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018 и не выступят в финальной стадии турнира.
De voorlopige selectie voor de laatste twee oefeninterlands van 2017 tegen Schotland en Roemenië 👉https://t.co/OmuNzWg64f #SCONED #ROENED pic.twitter.com/VYgnxrQIW5– OnsOranje (@OnsOranje) 25 октября 2017 г.