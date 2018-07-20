Промес будет капитаном "Спартака" в матче с "Трабзонспором"

"Спартак" объявил стартовый состав на товарищеский матч против "Трабзонспора". С первых минут у красно-белых сыграют вратарь Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий. Роль капитана будет выполнять Квинси Промес.



Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Ханни, Ломовицкий, Промес (к) - Зе Луиш.



Встреча пройдет в Австрии сегодня, 20 июля. Начало - 19.00 по московскому времени.