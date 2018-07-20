18:11 | Футбол — Товарищеские матчи

Промес будет капитаном "Спартака" в матче с "Трабзонспором"


"Спартак" объявил стартовый состав на товарищеский матч против "Трабзонспора". С первых минут у красно-белых сыграют вратарь Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий. Роль капитана будет выполнять Квинси Промес.

Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернанду, Глушаков - Ханни, Ломовицкий, Промес (к) - Зе Луиш.

Встреча пройдет в Австрии сегодня, 20 июля. Начало - 19.00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/friendly/clubs/fbl_match-trabzonspor-spartak-m-288529/

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